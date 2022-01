IRCCS San Raffaele | tamponi molecolari gratuiti per la comunità scolastica del Comune di Rocca di Papa

(Di sabato 8 gennaio 2022) Per le giornate di sabato 8 e domenica 9, il laboratorio analisi dell'SanRoma aderente alla rete regionale COROnet ha avviato una sessione straordinaria per eseguire lo screening di tutti i bambini delladidial fine di farli rientrare a scuola in sicurezza. I test verranno eseguiti presso il Sandie processati poi presso l'romano. La sessione domenicale straordinaria darà la possibilità di rilasciare i referti entro le 3 ore dall'arrivo dei test presso l'Istituto.

Raffaele: tamponi molecolari gratuiti per la comunità scolastica del Comune di Rocca di Papa. Per le giornate di sabato 8 e domenica 9, il laboratorio analisi dell'Raffaele Roma ...Si va dai 497 milioni per gli Spedali Civili di Brescia ai 280 milioni per il nuovo ospedale di Cremona; dai 200 milioni l'ospedale Santi Carlo e Paolo di Milano ai 151 milioni per l'Matteo ...lido Con il nuovo anno l'Irccs San Camillo del Lido si arricchisce di una nuova figura professionale di spessore: si tratta di Tiziano Salvadori che prenderà parte all'équipe di professionisti sanitar ...