In Africa si vaccina meno ma ci sono pochi morti: modestamente, me lo aspettavo (Di sabato 8 gennaio 2022) Ho letto con stupore un fondo di Federico Rampini sul Corriere della Sera. Provo a sintetizzarlo: in Africa ci sono pochi morti per Covid-19 anche se le campagne vaccinali sono praticamente inesistenti. Questo è un dato di fatto. Per Rampini questo va contro ogni previsione: se le campagne vaccinali sono inesistenti ci dovrebbero essere tanti morti. Come mai questa facile previsione non si è avverata? La spiegazione di Rampini è che in Africa ci sono tantissimi giovani perché lì natalità è molto alta mentre, si sa, in Europa abbiamo smesso di figliare come conigli (per usare una frase di Francesco). modestamente, anche se non l’ho scritto da nessuna parte, mi aspettavo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Ho letto con stupore un fondo di Federico Rampini sul Corriere della Sera. Provo a sintetizzarlo: inciper Covid-19 anche se le campagnelipraticamente inesistenti. Questo è un dato di fatto. Per Rampini questo va contro ogni previsione: se le campagneliinesistenti ci dovrebbero essere tanti. Come mai questa facile previsione non si è avverata? La spiegazione di Rampini è che incitantissimi giovani perché lì natalità è molto alta mentre, si sa, in Europa abbiamo smesso di figliare come conigli (per usare una frase di Francesco)., anche se non l’ho scritto da nessuna parte, mi...

ilfattoblog : In Africa si vaccina meno ma ci sono pochi morti: modestamente, me lo aspettavo - ParliamoDiNews : In Africa si vaccina meno ma ci sono pochi morti: modestamente, me lo aspettavo - Il Fatto Quotidiano #africa… - AdrianaBravi1 : Proprio così cara Caterina, perché al governo la sinistra ci odia da sempre? I loro guadagni eccelsi sono con le on… - Efisio31251859 : RT @PersilQ: In Africa non si vaccina quasi nessuno, in Romania idem, e stanno tutti di gran lunga meglio di noi. Non capite che è una TRUF… - qualcun57644154 : RT @PersilQ: In Africa non si vaccina quasi nessuno, in Romania idem, e stanno tutti di gran lunga meglio di noi. Non capite che è una TRUF… -