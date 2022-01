Francesca Chillemi, finalmente la verità su Can Yaman (Di sabato 8 gennaio 2022) Francesca Chillemi, finalmente, svela tutta la verità sul presunto flirt con Can Yaman. Francesca Chillemi e Can Yaman-AltranotiziaDa ex Miss Italia 2003 ad attrice di successo, Francesca Chillemi ha attraversato diversi set nella sua carriera. A partire dalla quarta serie di Un Medico in Famiglia fino ad approdare nel mitico convento degli Angeli di Che Dio ci Aiuti, interpretando la spassosa Azzurra Leonardi. Tra l’altro non vi sono ancora notizie certe sulla messa in onda della settima stagione né tantomeno sul possibile addio di Suor Angela, volto di Elena Sofia Ricci poiché è ancora prematuro. L’Amministratore Delegato della Lux Vide, Luca Bernabei, ha confidato al magazine Sorrisi Canzoni e Tv ... Leggi su altranotizia (Di sabato 8 gennaio 2022), svela tutta lasul presunto flirt con Cane Can-AltranotiziaDa ex Miss Italia 2003 ad attrice di successo,ha attraversato diversi set nella sua carriera. A partire dalla quarta serie di Un Medico in Famiglia fino ad approdare nel mitico convento degli Angeli di Che Dio ci Aiuti, interpretando la spassosa Azzurra Leonardi. Tra l’altro non vi sono ancora notizie certe sulla messa in onda della settima stagione né tantomeno sul possibile addio di Suor Angela, volto di Elena Sofia Ricci poiché è ancora prematuro. L’Amministratore Delegato della Lux Vide, Luca Bernabei, ha confidato al magazine Sorrisi Canzoni e Tv ...

Advertising

Icus_0126 : RT @Stefani29974118: Aprono i casting per selezionare le comparse della serie TV di Canale 5 intitolata “Viola come il mare”, con gli attor… - DfFrancesca75 : RT @Stefani29974118: Aprono i casting per selezionare le comparse della serie TV di Canale 5 intitolata “Viola come il mare”, con gli attor… - Pamela45418688 : RT @Stefani29974118: Aprono i casting per selezionare le comparse della serie TV di Canale 5 intitolata “Viola come il mare”, con gli attor… - Stefani29974118 : Aprono i casting per selezionare le comparse della serie TV di Canale 5 intitolata “Viola come il mare”, con gli at… - infoitcultura : Can Yaman sparisce dai social, beccato di nuovo con Francesca Chillemi | Insieme alla conduzione di… -