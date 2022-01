Covid, Iss: rischio intensive è 25,7 volte maggiore per no-vax rispetto a chi ha 3 dosi (Di sabato 8 gennaio 2022) Nell’ultimo aggiornamento del report esteso dell'Istituto superiore di sanità sull'epidemia di Coronavirus in Italia emerge anche che il rischio di morte è 26,2 volte più alto per i non vaccinati rispetto a chi ha ricevuto la dose booster o la terza dose. Nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva, l’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa è pari rispettivamente al 75% e al 97,8% Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 gennaio 2022) Nell’ultimo aggiornamento del report esteso dell'Istituto superiore di sanità sull'epidemia di Coronavirus in Italia emerge anche che ildi morte è 26,2più alto per i non vaccinatia chi ha ricevuto la dose booster o la terza dose. Nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva, l’efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa è pari rispettivamente al 75% e al 97,8%

