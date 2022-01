Calciomercato | i movimenti delle big – Juve | Morata apre alla cessione

Advertising

psb_original : Calciomercato Serie B, da Giovinco a Proia fino a Ciciretti: ecco gli ultimi movimenti registrati #SerieB - FulvioBuongi : Movimenti di mercato tra la @juventuswomen ?? e la @acf_women ?? Su @calciofemminile_italia l'articolo completo. L… - Antonio_Tatti_ : RT @MatteoDovellini: Adesso e fino alle 16 con Niccolò Ceccarini (@NickCecca) su Radio Toscana. Il punto sugli ultimi movimenti di mercato… - NickCecca : RT @MatteoDovellini: Adesso e fino alle 16 con Niccolò Ceccarini (@NickCecca) su Radio Toscana. Il punto sugli ultimi movimenti di mercato… - MatteoDovellini : Adesso e fino alle 16 con Niccolò Ceccarini (@NickCecca) su Radio Toscana. Il punto sugli ultimi movimenti di merca… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato movimenti

Il Sassuolo comincia a muovere anche il mercato in entrata. Con l'uscita di Goldaniga e l'arrivo di Ruan , i neroverdi sembrano aver sistemato il pacchetto difensivo ma non è sicuro che isi fermino qui. Infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , i neroverdi hanno messo gli occhi sul centrale del Pisa Maxime Leverbe , classe '97 di origine francese. Leggi ...Tempo di, non solo invernale. L' Inter pensa al futuro con le prime mosse per i mesi di giugno e luglio dove potrebbero esserciinteressanti in diversi ruoli. Se in ottica portiere è ...Martina Piemonte e Alia Guagni al Milan, Veronica Boquete - e magari Valentina Giacinti - alla Fiorentina. In questi primi giorni di calciomercato i ...Il Torino sta disputando un buon campionato, i possibili innesti dal mercato e le possibili uscite nella finestra di mercato invernale ...