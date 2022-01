British Airways sfida Lufthansa: il guppo Iag studia il dossier Ita (Di sabato 8 gennaio 2022) In questa gara a due, rischia invece di restare ai margini il tandem Delta Airlines-Air France: il vettore Usa, che utilizza per lo più Boeing, avrebbe difficoltà a integrarsi con la scelta di Ita di preferire gli Airbus, mentre Air France sta accora soffrendo le conseguenze del Covid e non è ancora riuscita a rimborsare gli aiuti ricevuti dallo stato, restando di fatto a corto di fondi per fare acquisti in Italia. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 8 gennaio 2022) In questa gara a due, rischia invece di restare ai margini il tandem Delta Airlines-Air France: il vettore Usa, che utilizza per lo più Boeing, avrebbe difficoltà a integrarsi con la scelta di Ita di preferire gli Airbus, mentre Air France sta accora soffrendo le conseguenze del Covid e non è ancora riuscita a rimborsare gli aiuti ricevuti dallo stato, restando di fatto a corto di fondi per fare acquisti in Italia. Segui su affaritaliani.it

