Bassetti | «Con la variante Omicron possibile raggiungere l’immunità di gregge in primavera»

Advertising

Adnkronos : Matteo #Bassetti: 'Con #varianteOmicron possibile immunità di gregge, Gb al traguardo'. - Corriere : Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo» - sallydibben : RT @Corriere: Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo» - AlexS8338 : RT @Corriere: Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo» - LiuniSerena : Covid, Bassetti. 'Con Omicron possibile immunità di gregge. Il Regno Unito è al traguardo' -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti Con

Mascherine, scuola, trasporti: benvenuti nell'Italia del green caos 'Noi continuiamo a confondere un positivomalato. Anche Matteoche non mi sembra che abbia simpatie no vax, sostiene ...... quanti sono? Il report in tempo reale Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia nel 2022 Ore 11.45 -: "Omicron possibile immunità gregge, Gran Bretagna al traguardo" "...Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, ospite di Buongiorno Benessere (Raiuno).L'immunità di gregge si avvicina, secondo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova: «Se continuiamo a ...