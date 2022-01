ATP Melbourne 2022: Rafael Nadal batte Ruusuvuori e va in finale, sfida il sorprendente Maxime Cressy (Di sabato 8 gennaio 2022) Rafael Nadal giocherà nell’ATP 250 di Melbourne la sua finale numero 126 sul circuito maggiore, la prima in un 250 (categoria che non frequenta da diversi anni) dal 2016. Il mancino di Manacor, sconfiggendo il finlandese Emil Ruusuvuori, si guadagna la possibilità di sfidare nell’ultimo atto il sorprendente americano Maxime Cressy, di origini anche francesi, ma che ha scelto gli States, passato dalle qualificazioni a piazzare scalpi su scalpi per giungere all’ultimo atto. E proprio da Cressy parte il racconto di una giornata lunga. Nei fatti, è lui a guastare i sogni di chi avrebbe voluto vedere un confronto tra Nadal e Grigor Dimitrov. Dopo che, nel primo set, non succede sostanzialmente niente di ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022)giocherà nell’ATP 250 dila suanumero 126 sul circuito maggiore, la prima in un 250 (categoria che non frequenta da diversi anni) dal 2016. Il mancino di Manacor, sconfiggendo il finlandese Emil, si guadagna la possibilità dire nell’ultimo atto ilamericano, di origini anche francesi, ma che ha scelto gli States, passato dalle qualificazioni a piazzare scalpi su scalpi per giungere all’ultimo atto. E proprio daparte il racconto di una giornata lunga. Nei fatti, è lui a guastare i sogni di chi avrebbe voluto vedere un confronto trae Grigor Dimitrov. Dopo che, nel primo set, non succede sostanzialmente niente di ...

