12 Ore del Golfo, bis per 2 Seas Motorsport, 3° posto assoluto per Luca Marini (Di sabato 8 gennaio 2022) Bis per Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat e per 2 Seas Motorsport alla 12 Ore del Golfo 2022, competizione che apre il lunghissimo calendario 2022 riservato alle ruote coperte. La squadra araba controlla le ultime tre ore e si impone su Valentin Pierburg/ Dominik Baumann /Christoph Lenz (SPS Automotive Performance #88) e la Ferrari #46 di David Fumanelli/Alessio Salucci/Luca Marini (Monster VR46 Kessel Racing Team), rispettivamente primi e secondi in PRO-AM. Vittoria in un certo senso speciale per il 2 Seas Motorsport che diventa il primo team a vincere la Gulf 12h in due piste (Bahrain/Abu Dhabi) diverse e soprattutto con due marchi differenti (McLaren/Mercedes) Il momento che non ti aspetti è arrivato ad 2 ore e 16 dalla conclusione con un problema ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Bis per Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat e per 2alla 12 Ore del2022, competizione che apre il lunghissimo calendario 2022 riservato alle ruote coperte. La squadra araba controlla le ultime tre ore e si impone su Valentin Pierburg/ Dominik Baumann /Christoph Lenz (SPS Automotive Performance #88) e la Ferrari #46 di David Fumanelli/Alessio Salucci/(Monster VR46 Kessel Racing Team), rispettivamente primi e secondi in PRO-AM. Vittoria in un certo senso speciale per il 2che diventa il primo team a vincere la Gulf 12h in due piste (Bahrain/Abu Dhabi) diverse e soprattutto con due marchi differenti (McLaren/Mercedes) Il momento che non ti aspetti è arrivato ad 2 ore e 16 dalla conclusione con un problema ...

Advertising

eziomauro : Roma, le attese da incubo dentro le ambulanze-prigioni. 'Fino a 30 ore di coda prima del ricovero' - Ruffino_Lorenzo : Gli interventi del 118 per motivi respiratori o infettivi in Lombardia sono sostanzialmente al livello della terza… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 219.441 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - pensoescrivo : RT @BlobRai3: SE QUESTO E' ... 'UN PREZZO' Post di Martina Benedetti, l'infermiera 29enne dell'ospedale di Marina di Massa, che salì agli o… - civi77 : RT @ParcodiGiacomo: Nuovo decreto covid: boom di prenotazioni. Due ore dopo la pubblicazione in GU erano già 9 milioni le prime dosi prenot… -