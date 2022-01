Superbonus 110%, in Campania il 7% degli investimenti nazionali (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Erika Noschese Oltre 700 milioni di euro: a tanto ammonta la cifra dei lavori realizzati in Campania con la formula del Superbonus. A snocciolare i dati il presidente di Federcepi Costruzioni, Antonio Lombardi, evidenziando che a livello regionale è stato raggiunto il 7% degli investimenti nazionali. Il Super Ecobonus 110% ha movimentato in Italia, fino allo scorso 31 dicembre, investimenti per oltre 16 miliardi di euro (16.204.348.017,13 euro) con un incremento di quasi 5 miliardi rispetto al mese di novembre (11.936.000.616,14 euro). Ammontano ad oltre 11 miliardi (11.181.415.615,10 euro) i lavori conclusi ammessi a detrazione. Le asseverazioni presentate al 31 dicembre scorso sono 95.718 asseverazioni, delle quali 14.330 relative a condomini, 49.944 a edifici ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Erika Noschese Oltre 700 milioni di euro: a tanto ammonta la cifra dei lavori realizzati incon la formula del. A snocciolare i dati il presidente di Federcepi Costruzioni, Antonio Lombardi, evidenziando che a livello regionale è stato raggiunto il 7%. Il Super Ecobonusha movimentato in Italia, fino allo scorso 31 dicembre,per oltre 16 miliardi di euro (16.204.348.017,13 euro) con un incremento di quasi 5 miliardi rispetto al mese di novembre (11.936.000.616,14 euro). Ammontano ad oltre 11 miliardi (11.181.415.615,10 euro) i lavori conclusi ammessi a detrazione. Le asseverazioni presentate al 31 dicembre scorso sono 95.718 asseverazioni, delle quali 14.330 relative a condomini, 49.944 a edifici ...

Advertising

Mov5Stelle : Poter ristrutturare la propria casa, aumentare l’efficienza energetica e ottenere bollette meno care è già una real… - Mov5Stelle : Proroga al 2025 del #Superbonus 110% per gli edifici lesionati e distrutti dal sisma. Una notizia importante per tu… - Mov5Stelle : Sul #Superbonus 110% abbiamo chiesto e ottenuto l’abbattimento del tetto ISEE e gli interventi per le unifamiliari,… - immergasitalia : Superbonus 110% e altri bonus edilizi, saldo per il sistema Italia positivo per quasi 4 miliardi - AndGad2010 : RT @Mov5Stelle: Sul #Superbonus 110% abbiamo chiesto e ottenuto l’abbattimento del tetto ISEE e gli interventi per le unifamiliari, che in… -