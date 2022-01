Superati i 200mila contagi. Ospedali sotto stress, ma per ora tengono (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un nuovo triste record nella contabilità della pandemia. Alto anche il numero dei decessi, 198. Il ritmo sostenuto di avanzata dei contagi inizia a farsi sentire sulle strutture Ospedaliere, anche se, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un nuovo triste record nella contabilità della pandemia. Alto anche il numero dei decessi, 198. Il ritmo sostenuto di avanzata deiinizia a farsi sentire sulle struttureere, anche se, ...

Advertising

repubblica : Coronavirus, per la prima volta superati i 200mila nuovi casi in 24 ore: sono 219.441, 198 i decessi, oltre un mili… - CorriereQ : Covid: superati i 200mila contagi in 24ore - infoitinterno : Bollettino del 6 gennaio: superati per la prima volta i 200mila casi. Vaia: 'Fiducia nel nuovo antivirale' - AssuntaAccetto1 : RT @ALFO100897: Covid: superati i 200mila contagi in 24ore. @Palazzo_Chigi @robersperanza @MatteoBassetti3 @preglias @Quirinale Anziché 'm… - palermomaniait : Record contagi in Italia: superati i 200mila casi. Oms: ''Omicron sembra meno grave ma causa ricoveri'' -… -