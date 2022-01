Speranza: "Scelto di tutelare la scuola in presenza" (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il governo ha Scelto di tutelare il più possibile la scuola come presidio fondamentale della nostra comunità. L’indirizzo è e resta: scuola in presenza in sicurezza”. Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Non vogliamo - ha aggiunto - che siano i più piccoli a pagare il prezzo di questa fase epidemica”. “Nelle ultime ore è stata approvata una circolare importante firmata dal ministro Brunetta e dal ministro Orlando sul lavoro agile, sul lavoro a distanza. Sarà fondamentale che questa circolare venga adottata velocemente dal più alto numero di aziende private e anche enti pubblici. Perché il lavoro a distanza può aiutarci molto a spezzare la catena del contagio”, ha aggiunto. “L’esperienza di questi mesi così difficili di lotta contro il Covid ci ha poi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il governo hadiil più possibile lacome presidio fondamentale della nostra comunità. L’indirizzo è e resta:inin sicurezza”. Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute, Roberto. “Non vogliamo - ha aggiunto - che siano i più piccoli a pagare il prezzo di questa fase epidemica”. “Nelle ultime ore è stata approvata una circolare importante firmata dal ministro Brunetta e dal ministro Orlando sul lavoro agile, sul lavoro a distanza. Sarà fondamentale che questa circolare venga adottata velocemente dal più alto numero di aziende private e anche enti pubblici. Perché il lavoro a distanza può aiutarci molto a spezzare la catena del contagio”, ha aggiunto. “L’esperienza di questi mesi così difficili di lotta contro il Covid ci ha poi ...

