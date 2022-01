Simona Branchetti | bomba su Alberto Matano “Mi ha chiamato e …”

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Da alcuni giorni si parla dello sfogo avuto dacontro una trasmissione concorrente che va in onda nel pomeriggio alla stessa ora su un’altra rete ovvero Pomeriggio Cinque News. Tutto è accaduto quando secondo il conduttore la trasmissione Mediaset avrebbe sottratto a lui e al suo programma un ‘ospite in collegamento’. Oggi a distanza di qualche giorno arriva il chiarimento e nello specifico ad intervenire pubblicamente per mettere un punto alla vicenda è stata la presentatrice di Pomeriggio Cinque News ovverocontro Pomeriggio Cinque News Pochi giorni fasi trovava in diretta con il suo programma ovvero ‘La Vita in Diretta’ quando ad un certo punto la trasmissione in questione si ...