Sciopero treni e contagi Covid | venerdì 8 gennaio nero tra corse cancellate e ridotte

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Rischia di essere undifficile per chi dovrà spostarsi in treno l' 8a causa delloproclamato dai sindacati Orsa e Ugl . I dipedenti ditalia incroceranno le braccia ...

RaiNews : Trasporti e pandemia, sciopero e cancellazioni sui treni - robb_zedef : e ti pareva che con la fortuna che c'ho domani non mi dovevo beccare lo sciopero dei treni regionali - GiovanniMario12 : RT @RaiNews: Trasporti e pandemia, sciopero e cancellazioni sui treni - astralmobilita : ??? #Sciopero nazionale personale #trasportoferroviario ?? Domani #8gennaio ? dalle 9:00 alle ore 17:00 Per i tre… - blogandy2022 : RT @RaiNews: Trasporti e pandemia, sciopero e cancellazioni sui treni -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero treni

Trenitalia 8 gennaio: corse garantite/ Italo, menoper aumento contagi Ventresca, si legge sul quotidiano, aveva infatti sperato di aver trovato un odo per sistemarsi e chiudere ...Nel trasporto regionale, svolgendosi lofuori dalle fasce orarie di maggiore mobilità , non sono invece previsti servizi minimi da assicurare e la programmazione di tutti i servizi si ...Possibili disagi per la mobilitazione dalle 9 alle 17 dei dipendenti di Trenitalia.E Italo taglia 6 servizi (che dal 14 diventeranno 27) per l'mergenza pandemica ...Potrà comportare riduzioni dell’offerta ferroviaria ordinaria lo sciopero dei dipendenti di Trenitalia, proclamato dalle ore 9 alle 17 di sabato 8 gennaio dai sindacati Or.S.A. e UGL, che riguarderà l ...