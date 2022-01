Polemiche per la multa da 100 euro ai no-vax, "È troppo poco" (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - E' polemica per la sanzione da 100 euro da comminare una tantum agli over 50 non vaccinati, come previsto dall'ultimo decreto varato due giorni fa che introduce l'obbligo per quella fascia di età. troppo poco, secondo medici ed esperti: "L'obbligo vaccinale sopra i 50 anni è una buona notizia, perché riguarda buona parte dei non vaccinati che sono poi quelli che rischiano di più - ha sottolineato all'AGI il presidente della federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli - Ma restano da comprendere i meccanismi di applicazione, anche perché la prevista sanzione da cento euro non mi sembra tale da indurre molti ad adempiere a questo obbligo”. Più tranchant il virologo Roberto Burioni, che attacca: "Dare a chi evade l'obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno ... Leggi su agi (Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - E' polemica per la sanzione da 100da comminare una tantum agli over 50 non vaccinati, come previsto dall'ultimo decreto varato due giorni fa che introduce l'obbligo per quella fascia di età., secondo medici ed esperti: "L'obbligo vaccinale sopra i 50 anni è una buona notizia, perché riguarda buona parte dei non vaccinati che sono poi quelli che rischiano di più - ha sottolineato all'AGI il presidente della federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli - Ma restano da comprendere i meccanismi di applicazione, anche perché la prevista sanzione da centonon mi sembra tale da indurre molti ad adempiere a questo obbligo”. Più tranchant il virologo Roberto Burioni, che attacca: "Dare a chi evade l'obbligo vaccinale una(100€) una tantum più o meno ...

