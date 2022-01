Monitoraggio Iss: altre quattro regioni in zona gialla. La Liguria verso l’arancione (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Italia è quasi tutta in zona gialla. Secondo i dati analizzati dalla Cabina di regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità nei prossimi giorni altre quattro regioni dovrebbero passare in zona gialla. Cona la Liguria che quasi sfiora la zona arancione. I limiti per entrare nella zona gialla sono due: la soglia del 10 per cento di posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive e quella del 15 per cento di posti occupati da pazienti Covid nei posti ordinari. A rientrare in questi parametri sono Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana e Val d’Aosta. quattro regioni che si sommano alle 10 che il 3 gennaio erano in questa fascia: Lombardia, ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Italia è quasi tutta in. Secondo i dati analizzati dalla Cabina di regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità nei prossimi giornidovrebbero passare in. Cona lache quasi sfiora laarancione. I limiti per entrare nellasono due: la soglia del 10 per cento di posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive e quella del 15 per cento di posti occupati da pazienti Covid nei posti ordinari. A rientrare in questi parametri sono Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana e Val d’Aosta.che si sommano alle 10 che il 3 gennaio erano in questa fascia: Lombardia, ...

