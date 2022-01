Milano: Sala ‘aggressioni piazza Duomo fatto gravissimo non degno della città’ (Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – “Le aggressioni accadute in piazza Duomo la notte di Capodanno sono un fatto gravissimo non degno della nostra città. Con l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, siamo in costante contatto con la questura di Milano che sta lavorando senza sosta per individuare i responsabili di questi atti odiosi e confidiamo nell’efficacia delle indagini. Scoprire e fermare i membri del ‘branco’ che si è reso responsabile di tali violenze è la risposta migliore che possiamo dare alle vittime. A loro voglio esprimere la mia piena vicinanza”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene sulle molestie avvenute la notte di Capodanno in pieno centro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022), 7 gen. (Adnkronos) – “Le aggressioni accadute inla notte di Capodanno sono unnonnostra città. Con l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, siamo in costante contatto con la questura diche sta lavorando senza sosta per individuare i responsabili di questi atti odiosi e confidiamo nell’efficacia delle indagini. Scoprire e fermare i membri del ‘branco’ che si è reso responsabile di tali violenze è la risposta migliore che possiamo dare alle vittime. A loro voglio esprimere la mia piena vicinanza”. Così il sindaco diGiuseppeinterviene sulle molestie avvenute la notte di Capodanno in pieno centro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LegaSalvini : *SALVINI: “SOLIDARIETÀ A SILVIA SARDONE PER LE MINACCE DOPO IL NO ALLA MOSCHEA, SALA COSA DICE?”* “Insulti e minac… - Italpress : Milano, Sala “Molestie in piazza Duomo a Capodanno fatto gravissimo” - SayroValhalla75 : @stevevicrn Nella Milano progressista e multietnica di Sala Pd Corriere della Serva ed Arcivescovado queste notizie… - salvosq : RT @MotorHe09222710: #decretoCovid Cinque probabili violenze sessuali il 31 Dicembre in pieno centro nella Milano del Pidiota Sala, che in… - kumbiaerumba : RT @MotorHe09222710: #decretoCovid Cinque probabili violenze sessuali il 31 Dicembre in pieno centro nella Milano del Pidiota Sala, che in… -