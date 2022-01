Malattia supplenti Covid: licenziamento se si supera limite di 30 giorni (Di venerdì 7 gennaio 2022) supplenti e Malattia: c'è un limite di assenze. A prevederlo è l'articolo 19 del CCNL 2006-09. La norma prevede una distinzione tra personale docente e ATA assunto a tempo determinato e indeterminato. Ulteriore distinzione si fa tra supplenti al 31 agosto o 30 giugno e i supplenti brevi, come il personale Covid, docenti e ATA assunti fino al 30 dicembre e per i quali c'è stata la proroga al 31 marzo (il ministero ha assicurato poi la prosecuzione dei contratti fino al termine delle lezioni). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 gennaio 2022): c'è undi assenze. A prevederlo è l'articolo 19 del CCNL 2006-09. La norma prevede una distinzione tra personale docente e ATA assunto a tempo determinato e indeterminato. Ulteriore distinzione si fa traal 31 agosto o 30 giugno e ibrevi, come il personale, docenti e ATA assunti fino al 30 dicembre e per i quali c'è stata la proroga al 31 marzo (il ministero ha assicurato poi la prosecuzione dei contratti fino al termine delle lezioni). L'articolo .

