Kate Middleton spiazza tutti: clamorosa decisione a causa del Covid (Di venerdì 7 gennaio 2022) . La duchessa di Cambridge è prossima a compiere 40 anni Il matrimonio di Kate e William è stato il primo grande evento mediatico della Royal Family dopo svariati anni. Dai tempi di Carlo e Diana non si vedeva un trasporto e una partecipazione così massiccia L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) . La duchessa di Cambridge è prossima a compiere 40 anni Il matrimonio die William è stato il primo grande evento mediatico della Royal Family dopo svariati anni. Dai tempi di Carlo e Diana non si vedeva un trasporto e una partecipazione così massiccia L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Linkiesta : Il cibo preferito di Kate Middleton Il 9 gennaio la duchessa di Cambridge celebra i suoi primi 40 anni. Se la stam… - Italia_Notizie : Kate Middleton compie 40 anni. L’evoluzione di stile della futura regina - Corriere : Kate Middleton compie 40 anni. L’evoluzione di stile della futura regina - VanityFairIt : La duchessa dovrebbe festeggiare il compleanno ad Anmer Hall, con pochi intimi. Una scelta obbligata per via della… - zazoomblog : Kate Middleton compie 40 anni: la festa sarà in famiglia e con pochi amici - #Middleton #compie #anni: #festa -