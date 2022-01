Juventus | UFFICIALE | Chiellini è risultato negativo al Covid

(Di venerdì 7 gennaio 2022)è guarito dal. Anche il capitano dellaè tornato: il comunicatodel club bianconero Arriva un’altra buona notizia per i bianconeri all’indomani del pareggio casalingo col Napoli. Il capitano, Giorgio, è guarito dal. La nota della. COMUNICATO – «Giorgioha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per-19 con esito. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Per mezzo di un comunicato diramato sul proprio sito, larende noto che il capitano bianconero si è completamente ristabilito dopo l'infezione da Coronavirus e che torna a ......arrivo dal campo per la, il giorno dopo il pari interno contro il Napoli e in vista della delicata sfida di domenica contro la Roma. Come riferisce il club bianconero con una nota,...Il capitano della Juventus è risultato negativo all'ultimo tampone effettuato e domani si unirà al gruppo per preparare la partita contro la Roma ...Neanche il tempo di ragionare sul pareggio contro il Napoli, che per la Juventus è subito il momento di pensare alla prossima partita di Serie A. Tra due giorni, infatti, i bianconeri scenderanno nuov ...