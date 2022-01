Isola dei Famosi, ex gieffino pronto a partire? | “Vorrei farlo perché…” (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Isola dei Famosi sta delineando gli ultimi assetti organizzativi e un ex gieffino ha espresso il desiderio di volervi partecipare. Ecco di chi si sta parlando. Isola dei Famosi-AltranotiziaNon manca molto alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Infatti la messa in onda è prevista per marzo, quando si concluderà l’avventura del Grande Fratello Vip. Programma storico di Mediaset, ancora una volta condotto dalla meravigliosa Ilary Blasi, si è in corso di definizione per scegliere i nuovi naufraghi. Tra questi, si sarebbe ‘candidato’ un ex gieffino, la cui aspirazione è proprio quella di far parte del cast e immergersi nell’avventura più selvaggia. D’altronde un reality show è sempre una grande opportunità e una bella esperienza per ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’deista delineando gli ultimi assetti organizzativi e un exha espresso il desiderio di volervi partecipare. Ecco di chi si sta parlando.dei-AltranotiziaNon manca molto alla nuova edizione dell’dei. Infatti la messa in onda è prevista per marzo, quando si concluderà l’avventura del Grande Fratello Vip. Programma storico di Mediaset, ancora una volta condotto dalla meravigliosa Ilary Blasi, si è in corso di definizione per scegliere i nuovi naufraghi. Tra questi, si sarebbe ‘candidato’ un ex, la cui aspirazione è proprio quella di far parte del cast e immergersi nell’avventura più selvaggia. D’altronde un reality show è sempre una grande opportunità e una bella esperienza per ...

albertoangela : Asep Lebak sfida la giungla per raggiungere i villaggi remoti della sua isola, regalare libri recuperati a bambini… - comeoneyouknow : Vi prego ditemi che Dayane non andrà all'isola dei famosi ?????? - poorsantarella : Se va come opinionista all'isola dei famosi vi giuro che mi piscio nelle mutande con la sola idea di avere delle interazioni tra lei e Ilary - Cecilia_esse : se dayane con quel rebus vuole dirci che parteciperà all'isola dei famosi sarò costretta mio malgrado a sword - ALBA8713 : @Cla_MultiFandom No basta reality per favore ??(no l’isola dei famosi ) -