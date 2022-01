Inter, pronto l'assalto ad Alvarez: Hidalgo incontrerà i dirigenti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, 7 gennaio 2022 " Mentre l'Inter attende due decisioni importanti da parte degli organi sportivi competenti, ovvero la valutazione del Giudice Sportivo su Bologna - Inter e la decisione sulla ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, 7 gennaio 2022 " Mentre l'attende due decisioni importanti da parte degli organi sportivi competenti, ovvero la valutazione del Giudice Sportivo su Bologna -e la decisione sulla ...

Advertising

Inter : 'Prendiamo atto che il Bologna ha dovuto subire una decisione ma era pronto a scendere in campo. C'è una situazione… - Inter : ?? | FOTO Chi è pronto per il 2022? ?? ?? #ForzaInter - AlfredoPedulla : #Onana pronto per le visite #Inter è l’ulteriore conferma che il #Barcellona non c’era, malgrado le fibrillazioni d… - linea_inter : #Gazzetta: Per l’#Inter nomi ben chiari. C’è unità di vedute su un profilo in grado di raccogliere l’eredità di… - calciomercatoit : @GiokerMusso ?? #Inter, #Dzeko pronto a tornare: il punto in vista delle prossime partite contro #Lazio e #Juventus… -