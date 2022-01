Il dilettantismo della Lega Serie A: «chi siete? Da dove venite? 0-3 a tavolino» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra poche ore si terrà l’assemblea della Lega Serie A e per descrivere il dilettantismo imperante basterebbe osservare che all’ordine del giorno non c’è la situazione Covid che sta facendo oscillare il calcio italiano tra il ridicolo e la vergogna. Ovviamente se ne parlerà sfruttando il classico “varie ed eventuali” ma all’ordine del giorno non c’è. Ed è la perfetta fotografia del calcio italiano che si è scelto come guide Paolo Dal Pino che è sempre stato un manager serio, competente e affidabile. Inizialmente lo è stato anche in Lega ma poi evidentemente ha dovuto adeguarsi al contesto. E bisogna dire che ci è riuscito benissimo, si è perfettamente calato nella parte. La seconda guida è l’amministratore deLegato Luigi De Siervo. Per la giornata di ieri hanno confezionato un pasticcio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tra poche ore si terrà l’assembleaA e per descrivere ilimperante basterebbe osservare che all’ordine del giorno non c’è la situazione Covid che sta facendo oscillare il calcio italiano tra il ridicolo e la vergogna. Ovviamente se ne parlerà sfruttando il classico “varie ed eventuali” ma all’ordine del giorno non c’è. Ed è la perfetta fotografia del calcio italiano che si è scelto come guide Paolo Dal Pino che è sempre stato un manager serio, competente e affidabile. Inizialmente lo è stato anche inma poi evidentemente ha dovuto adeguarsi al contesto. E bisogna dire che ci è riuscito benissimo, si è perfettamente calato nella parte. La seconda guida è l’amministratore deto Luigi De Siervo. Per la giornata di ieri hanno confezionato un pasticcio ...

Advertising

maxgallico : RT @napolista: Il dilettantismo della Lega Serie A: «chi siete? Da dove venite? 0-3 a tavolino» Oggi l’assemblea, il tema Covid non è all’… - napolista : Il dilettantismo della Lega Serie A: «chi siete? Da dove venite? 0-3 a tavolino» Oggi l’assemblea, il tema Covid n… - enzosatta2 : Per tutti quelli che accusano per l’ennesima volta la dirigenza della Juve di dilettantismo , evidentemente non han… - NonOriana : -