Gli uccelli di Anders Nilsen (Di sabato 8 gennaio 2022) Lo abbiamo atteso per dieci anni e finalmente è stato presentato al festival BilBolBul di Bologna un mese fa. Big Questions, fumetto culto dello statunitense Anders Nilsen, pubblicato da Eris Edizioni, è importante perché affonda nelle possibilità del linguaggio attraverso le grandi domande del titolo, alle quali si occupano di dare risposta un gruppo di uccellini e qualche umano. Un libro con una gestazione lunga e complessa, della quale abbiamo parlato con il suo autore. Prima era una storia su … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

