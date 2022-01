Giorgio Caproni | il poeta che voleva essere “prima di tutto un uomo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Sono targato Livorno 1912”, diceva di sé(1912-1990),, traduttore e critico letterario. Nato nella città toscana, dove trascorre l’infanzia,cresce e si forma a Genova, dove la sua famiglia si trasferisce nel 1922 – “Genova sono io. Sono io che sono ‘fatto’ di Genova”, dirà in un’intervista del 1965 a Ferdinando Camon. A partire dal 1935, quando, appena ventitreenne, prende servizio come maestro elementare in Val di Trebbia, tra la Liguria e l’Emilia, la sua vita trascorre lontano dalla città ligure, tra il paesino d’origine della moglie Rosa, conosciuta nel 1937, e Roma, dove abiterà con la famiglia fino alla morte. Tuttavia le sue città del cuore rimangono Genova e Livorno: l’una cantata come la città “di tutta l’intera vita / mia, consumata in salita” (Andando a scuola, vv. 21-22), ...