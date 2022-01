Gf Vip, Signorini fa il colpaccio per risollevare le sorti del programma e fa un ripescaggio assurdo. Ecco chi rientra in casa (Di venerdì 7 gennaio 2022) GF Vip, scoop bomba: “lui verrà ripescato e lei vincerà”. “Signorini ha pianificato tutto”. Scoop clamoroso sull’evolversi degli eventi al GF Vip 6, un ex vippone verrà ripescato e lei si aggiudicherà la vittoria del reality. Tutto pianificato da Alfonso Signorini. Questa sesta edizione del Grande Fratello ha suscitato innumerevoli sospetti, perfino gli stessi telespettatori si sono accorti del misfatto. Tutti i concorrenti del reality attualmente stanno seguendo un percorso diverso per ognuno di loro. C’è infatti chi pensa a creare dinamiche con delle nuove storie d’amore così da poterle trattare poi in serata e chi invece pensa creare scompiglio. Così facendo tutti suscitano l’interesse di una parte del pubblico, questo piano ha un solo scopo: cercare di intrattenere più gente possibile. Gli ascolti del Gf Vip, seguendo questo piano, hanno una buona ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 gennaio 2022) GF Vip, scoop bomba: “lui verrà ripescato e lei vincerà”. “ha pianificato tutto”. Scoop clamoroso sull’evolversi degli eventi al GF Vip 6, un ex vippone verrà ripescato e lei si aggiudicherà la vittoria del reality. Tutto pianificato da Alfonso. Questa sesta edizione del Grande Fratello ha suscitato innumerevoli sospetti, perfino gli stessi telespettatori si sono accorti del misfatto. Tutti i concorrenti del reality attualmente stanno seguendo un percorso diverso per ognuno di loro. C’è infatti chi pensa a creare dinamiche con delle nuove storie d’amore così da poterle trattare poi in serata e chi invece pensa creare scompiglio. Così facendo tutti suscitano l’interesse di una parte del pubblico, questo piano ha un solo scopo: cercare di intrattenere più gente possibile. Gli ascolti del Gf Vip, seguendo questo piano, hanno una buona ...

