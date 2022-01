Emma Marrone gela tutti: "Io omosessuale? Fate schifo!" (Di venerdì 7 gennaio 2022) La cantante Emma Marrone ha una voce dolce e potente. È un'artista apprezzata, ma se necessario sa tirar fuori le unghie e fare sentire quanto è potente il suo pensiero. Soprattutto quando nota intromissioni nella sua vita privata le persone trattano temi come i diritti civili e l'orientamento sessuale con troppa facilità o trattandoli come tematiche di poco conto. Emma Marrone deve il suo successo dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, da dove ha ottenuto fama tra il 2009 e il 2010 vincendo alla nona edizione di Amici. Ha firmato un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group, e il suo successo continua senza fermarsi mai. Ha partecipato al Festival di Sanremo due volte, nel 2011 e nel 2012. Considerata una delle voci più belle del panorama musicale italiano, Emma ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 7 gennaio 2022) La cantanteha una voce dolce e potente. È un'artista apprezzata, ma se necessario sa tirar fuori le unghie e fare sentire quanto è potente il suo pensiero. Soprattutto quando nota intromissioni nella sua vita privata le persone trattano temi come i diritti civili e l'orientamento sessuale con troppa facilità o trattandoli come tematiche di poco conto.deve il suo successo dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, da dove ha ottenuto fama tra il 2009 e il 2010 vincendo alla nona edizione di Amici. Ha firmato un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group, e il suo successo continua senza fermarsi mai. Ha partecipato al Festival di Sanremo due volte, nel 2011 e nel 2012. Considerata una delle voci più belle del panorama musicale italiano,...

