Draghi e la voglia di fermare la Serie A o chiudere gli stadi

La telefonata è stata cordiale nei toni ma certamente difficile da digerire per il calcio italiano, anche se viene definita "conoscitiva" e senza ricadute immediate. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel bel mezzo della quarta ondata della pandemia ha infatti alzato il telefono e ha chiamato il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina. Tema della chiacchierata: valutare l'ipotesi di sospendere tutti i campionati, a cominciare dalla Serie A, per qualche settimana e valutazioni non certo lusinghiere su quanto visto negli stadi nel giorno della Befana. Perché non fermare tutto e aspettare il passaggio del picco? Questa la proposta buttata lì dal capo del governo a Gravina che ha spiegato come – Serie A a parte – tutto il resto dell'attività sia al momento congelata perché ...

