Covid, ospedali in affanno. Pellegrino (Iv): "Scongiurare chiusura chirurgie" (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti "In Italia e purtroppo anche in Campania gli ospedali sono di nuovo sotto pressione, rischiano di andare in tilt sebbene, innanzitutto grazie al vaccino e alla variante 'Omicron' meno aggressiva, assistiamo al momento a una mortalità ridotta". Lo ha detto Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva nel Consiglio Regionale. "La crescita dei contagi, che tiene alto il livello di attenzione nelle strutture sanitarie, purtroppo ancora una volta blocca le attività ordinarie come interventi chirurgici, attività ambulatoriali e di screening. Assistiamo a un costante aumento del numero di morti per tumore causato da diagnosi tardive. Non abbiamo mai visto tanti tumori in fase avanzata come in questi ultimi mesi. In merito alle patologie tumorali, stiamo già pagando un prezzo molto alto – ha precisato Pellegrino, ...

