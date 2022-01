Covid | Grillo | sbagliata strategia basata solo sui vaccini

(Di venerdì 7 gennaio 2022) "Il bilancio delle strategie adottate da gran parte dei paesi occidentali è deludente. In primo luogo, perché quasi nessuno di essi ha adottato unadi contagi zero o tendenti allo zero, ...

Così il fondatore del M5s,Beppe, sul proprio blog in un post sulla gestione del. "Viceversa, lasciare decidere alle organizzazioni e/o alle comunità quali misure adottare appare nel ......dei paesi occidentali" indubbiamente indicano dei punti critici che fotografano anche l'azione del governo Draghi."Si avvicina il secondo anniversario della pandemia - è l'esordio del post di-...“Il bilancio delle strategie adottate da gran parte dei paesi occidentali è deludente”. Beppe Grillo torna a parlare di attualità sul suo blog personale e lo fa per criticare le misure messe in campo ...Il messaggio di Beppe Grillo sul suo blog critica le decisioni prese dal governo Draghi con l’ultimo decreto, che prevede l’obbligo vaccinale per gli over 50 ...