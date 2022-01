Classifica camion Dakar 2022: Sotnikov resta al comando davanti a Nikolaev (Di venerdì 7 gennaio 2022) Classifica GENERALE camion Dakar 2022 1 500 D. Sotnikov (RAF) I. AKHMETZIANOV (RAF) R. AKHMADEEV (RAF) KAMAZ – MASTER 22:25:45 0:00:00 00:01:00 2 505 E. Nikolaev (RAF) E. IAKOVLEV (RAF) V. RYBAKOV (RAF) KAMAZ – MASTER 22:36:14 0:10:29 00:02:00 3 501 A. SHIBALOV (RAF) D. NIKITIN (RAF) I. TATARINOV (RAF) KAMAZ – MASTER 23:04:02 0:38:17 00:01:00 4 504 J. VAN KASTEREN (NLD) M. SNIJDERS (NLD) D. RODEWALD (POL) PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 23:30:39 1:04:54 00:15:00 5 508 A. LOPRAIS (CZE) P. POKORA (CZE) J. VALTR (CZE) INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 23:32:05 1:06:20 00:16:00 6 509 A. KARGINOV (RAF) A. MOKEEV (RAF) I. MALKOV (RAF) KAMAZ – MASTER 24:03:48 1:38:03 00:03:00 7 506 M. VAN DEN BRINK (NLD) P. WILLEMSEN (BEL) B. DER KINDEREN (NLD) MAMMOET RALLYSPORT TEAM DE ROOY ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022)GENERALE1 500 D.(RAF) I. AKHMETZIANOV (RAF) R. AKHMADEEV (RAF) KAMAZ – MASTER 22:25:45 0:00:00 00:01:00 2 505 E.(RAF) E. IAKOVLEV (RAF) V. RYBAKOV (RAF) KAMAZ – MASTER 22:36:14 0:10:29 00:02:00 3 501 A. SHIBALOV (RAF) D. NIKITIN (RAF) I. TATARINOV (RAF) KAMAZ – MASTER 23:04:02 0:38:17 00:01:00 4 504 J. VAN KASTEREN (NLD) M. SNIJDERS (NLD) D. RODEWALD (POL) PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 23:30:39 1:04:54 00:15:00 5 508 A. LOPRAIS (CZE) P. POKORA (CZE) J. VALTR (CZE) INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 23:32:05 1:06:20 00:16:00 6 509 A. KARGINOV (RAF) A. MOKEEV (RAF) I. MALKOV (RAF) KAMAZ – MASTER 24:03:48 1:38:03 00:03:00 7 506 M. VAN DEN BRINK (NLD) P. WILLEMSEN (BEL) B. DER KINDEREN (NLD) MAMMOET RALLYSPORT TEAM DE ROOY ...

Advertising

LiveGPit : Orlando Terranova vince la Stage 6 della Dakar 2022 per quanto riguarda le auto, non cambia la classifica generale.… - infoitsport : Dakar, quarta tappa camion: Eduard Nikolaev vince e dimezza il ritardo in classifica da Dmitry Sotnikov - zazoomblog : Dakar 2022: ecco la situazione in classifica generale per Quad e Camion - #Dakar #2022: #situazione #classifica - zazoomblog : Classifica camion Dakar 2022: comanda Dmitry Sotnikov dopo la seconda frazione - #Classifica #camion #Dakar #2022: -