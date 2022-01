Apple perde una delle menti di Apple Silicon Jeff Wilcox torna in Intel

Advertising

naliperti : RT @spidermac: Accadde oggi: Apple presenta iPhone, e perde “computer” nel nome ufficiale - Leggenda88 : RT @spidermac: Accadde oggi: Apple presenta iPhone, e perde “computer” nel nome ufficiale - R1ccarrrd0 : RT @spidermac: Accadde oggi: Apple presenta iPhone, e perde “computer” nel nome ufficiale - ManuelGraphic : RT @spidermac: Accadde oggi: Apple presenta iPhone, e perde “computer” nel nome ufficiale - MarcoCavasassi : RT @spidermac: Accadde oggi: Apple presenta iPhone, e perde “computer” nel nome ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Apple perde

SmartWorld

La start - up di veicoli elettriciora sul Nasdaq il 6,92% a 83,78 dollari, ma in giornata e' ... il peggiore e' Tesla, in calo del 2,4%, mentre tra i peggiori sul Dow Jones c'e', in ...Tra i tech, Amazonlo 0,4%, Microsoft lo 0,1%,e' stabile, Alphabet guadagna l'1,2%, Meta Platforms l'1,7%. AAA - Pca 06 - 01 - 22 15:42:42 (0325) 5 NNNNProbabilmente vi ricorderete della causa intentata da Jay Freeman, creatore dello store di app alternativo per iOS Cydia, che oramai più di un anno fa aveva accusato Apple di pratiche anticoncorrenzia ...a strategia di marketing che il colosso sudcoreano intraprenderà per nei mesi a venire prende il nome proprio dall'Anno della Tigre.