Amici 21, LDA fa i botti, svelati l'arcano su Crytical e la data del rientro in tv (Di venerdì 7 gennaio 2022) C'è grande attesa generale per il ritorno in tv di Amici di Maria De Filippi dalle vacanze natalizie, unitamente alla curiosità del pubblico tv su come abbiano trascorso il Capodanno 2022 i talenti della scuola. Dopo aver mostrato le esclusive immagini di Natale 2021, la produzione Mediaset non a caso ha voluto pubblicare in esclusiva assoluta, una clip dei festeggiamenti a cui si sono dedicati i ragazzi del talent nella notte di San Silvestro, in assenza di Crytical. La madre del diretto interessato ha appena rotto il silenzio sull'assenza, lanciando delle prime anticipazioni tv sul rientro del talent nel palinsesto di Canale 5. Tra balli e canti sfrenati di gruppo ed altre curiosità, nel frattempo, LDA ha dato il benvenuto al 2022 con un'esplosione del tutto inaspettata.

