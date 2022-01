WTA Melbourne I 2022 | risultati 6 gennaio Ai quarti in due set Osaka | Halep e Golubic

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi, giovedì 6, il torneoSummer Set Idi tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sul cemento outdoor di, in Australia, vede disputarsi tutti gli incontri degli ottavi di finale del tabellone principale di singolare. Non ci sono italiane. La nipponica Naomiliquida la belga Maryna Zanevska con un doppio 6-1 ed aise la vedrà con la tedesca Andrea Petkovic, la quale batte in tre set la francese Clara Burel per 7-5 2-6 6-4. Avanza anche la russa Veronika Kudermetova, che regola la statunitense Madison Brengle per 6-0 3-6 7-5. Per lei aiderby con la connazionale Anastasia Potapova, la quale elimina la magiara Anna Bondar per 6-4 6-7 7-5. Avanti anche la croata Ana Konjuh, che regola l’estone Kaia Kanepi per 6-2 3-6 ...