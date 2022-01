Uomini e donne, Angela Paone e Antonio Stellacci hanno detto "Sì" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Angela Paone e Antonio Stellacci, ex protagonisti del Trono over, sono diventati marito e moglie. L'annuncio delle loro nozze era arrivato dal salottino Mediaset, dove i due erano tornati prima della pausa natalizia: “Volevamo sposarci di... Leggi su europa.today (Di giovedì 6 gennaio 2022), ex protagonisti del Trono over, sono diventati marito e moglie. L'annuncio delle loro nozze era arrivato dal salottino Mediaset, dove i due erano tornati prima della pausa natalizia: “Volevamo sposarci di...

Advertising

lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - valeriafedeli : Le cariche istituzionali vanno condivise tra donne e uomini. A cominciare dalla scelta dei prossimi presidente dell… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - per_sfiga : Si, continuo #aVivere con la paura degli uomini, e non c'entra il fatto che mi piacciono le donne. Certi traumi te… - kooblino : è il 2022 e gli uomini pensano ancora che sia divertente fare gli auguri alle donne il giorno dell'epifania vabbè -