Un gruppo di paesi guidati dalla Russia manderà truppe in Kazakistan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per aiutare il regime a reprimere le proteste che da giorni mettono in difficoltà il governo, mentre continuano gli scontri con i manifestanti Leggi su ilpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Per aiutare il regime a reprimere le proteste che da giorni mettono in difficoltà il governo, mentre continuano gli scontri con i manifestanti

Advertising

SteveStan2 : RT @ilpost: Un gruppo di paesi guidati dalla Russia manderà truppe in Kazakistan - ilpost : Un gruppo di paesi guidati dalla Russia manderà truppe in Kazakistan - VogliaZebra_net : @chiara4eyes Opto per la prima, o la politica dell’eliminazione del gruppo di controllo prevederebbe cooperazione c… - Chicchi30034355 : RT @mtz1305: @CristinaDragani @nonexpedit Non ne sono tanto sicura, Cristina. C’è un gruppo di Paesi UE che ha imboccato una deriva autorit… - mtz1305 : @CristinaDragani @nonexpedit Non ne sono tanto sicura, Cristina. C’è un gruppo di Paesi UE che ha imboccato una der… -