The CW: WarnerMedia e ViacomCBS si preparano a vendere il network? (Di giovedì 6 gennaio 2022) WarnerMedia e ViacomCBS sembrano aver messo il cartellino 'vendesi' su The CW, il network televisivo produttore di celebri serie tv come Walker, Riverdale e tutte quelle dell'Arrowverse. C'è aria di cambiamento per The CW. Il network americano che ospita alcune popolarissime serie tv come The Flash, Riverdale e Walker pare essere stato messo in vendita da WarnerMedia e ViacomCBS. Come riporta anche The Wrap, pare che le compagnie proprietarie dell'emittente non la ritengano abbastanza redditizia, ma che i contenuti prodotti da Warner Bros. come Riverdale o le serie dell'Arrowverse posseggano comunque un valore considerevole per altre piattaforme, generando un buon riscontro economico e di pubblico. Per questo, sarebbe stata messa in vendita, e dagli ultimi rumor sembra anche che le ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 gennaio 2022)sembrano aver messo il cartellino 'vendesi' su The CW, iltelevisivo produttore di celebri serie tv come Walker, Riverdale e tutte quelle dell'Arrowverse. C'è aria di cambiamento per The CW. Ilamericano che ospita alcune popolarissime serie tv come The Flash, Riverdale e Walker pare essere stato messo in vendita da. Come riporta anche The Wrap, pare che le compagnie proprietarie dell'emittente non la ritengano abbastanza redditizia, ma che i contenuti prodotti da Warner Bros. come Riverdale o le serie dell'Arrowverse posseggano comunque un valore considerevole per altre piattaforme, generando un buon riscontro economico e di pubblico. Per questo, sarebbe stata messa in vendita, e dagli ultimi rumor sembra anche che le ...

Advertising

christianavdw : Per 16 anni la #CW non ha generato profitti e quindi viene messa in vendita. Ma chi ci crede? Smallville, Gossip gi… - MalibuInvest : $VIAC #ICYMI -