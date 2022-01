Tennis: Djokovic via dall'Australia, ma lui presenta ricorso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: il numero uno del mondo di Tennis Novak Djokovic ha presentato ricorso contro l'espulsione dall'Australia, dopo la revoca del suo visto che non ha soddisfatto i requisiti di ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 gennaio 2022) Adesso è ufficiale: il numero uno del mondo diNovakhatocontro l'espulsione, dopo la revoca del suo visto che non ha soddisfatto i requisiti di ...

