Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo fare i conti con la realtà” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non dieci, non cento ma mille dirigenti scolastici, stamattina, di fronte alle nuove norme introdotte dal Consiglio dei ministri per il Rientro in aula, hanno sottoscritto una lettera appello indirizzata al premier Mario Draghi, al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ai governatori delle Regioni. Loro che rappresentano lo Stato, chiedono al Governo di fare marcia indietro: meglio due settimane di didattica a distanza per Tutti che lezioni miste. I presidi sono preoccupati e bocciano a gran voce le scelte del Consiglio dei ministri che ha deciso per le secondarie, in caso di due positivi, di mandare a casa i non vaccinati e tenere in aula chi è in regola con le somministrazioni. “Una programmata e provvisoria sospensione delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non dieci, non cento madirigenti scolastici, stamattina, di fronte alle nuove norme introdotte dal Consiglio dei ministri per ilin aula, hanno sottoscritto una lettera appello indirizzata al premier Mario, al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e ai governatori delle Regioni. Loro che rappresentano lo Stato, chiedono al Governo dimarcia indietro: meglio duediperche lezioni miste. Isono preoccupati e bocciano a gran voce le scelte del Consiglio dei ministri che ha deciso per le secondarie, in caso di due positivi, di mandare a casa i non vaccinati e tenere in aula chi è in regola con le somministrazioni. “Una programmata e provvisoria sospensione delle ...

