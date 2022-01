Quirinale | il ritorno di fiamma del Mattarella bis tra pandemia e stallo tra i partiti

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Come era prevedibile, la recrudescenza dellae la difficoltà deia trovare un candidato condiviso per il Colle, sta facendo riemergere l`ipotesi di rielezione di, nonostante la nota ritrosia dell`interessato. A sorpresa, la maggioranza dei senatori del M5S che, lo ricordiamo, è il primo gruppo tra i grandi elettori, ha chiesto il bis di. Ma sull'onda dei senatori M5S, anche un gruppo di deputati del Pd (Orfini, Ceccanti, Romano e altri) ha rilanciato il bis e ha addirittura proposto di cominciare a votaresubito, il 24 gennaio, sperando di rieleggerlo "a sua insaputa", il che sarebbe clamoroso.Le iniziative dei senatori M5S e dei (pochi) deputati piddini hanno irritato il, perchénon può essere ...

...benissimo che nel primo semestre 2022 vanno rispettati 45 obblighi Ue' Mario Draghi al... Come vede il M5S il dibattito nel Pd suldi Massimo D'Alema? 'È un dibattito interno al Pd. ......comporterebbe) i quotidiani da oltre un mese dedicano pagine e pagine alla corsa al. ... enfatizzano il possibiledi D'Alema nel Pd ma da inizio dicembre a questa parte la situazione ...La conferma del tandem Mattarella-Draghi o il premier al Colle per dare all’esterno un forte segnale di stabilità del Paese nel medio periodo ...Intervista di Affaritaliani.it a Michele Gubitosa, vicesegretario del M5S. "Obbligo vaccinale per gli over 50? Fare di tutto per evitare nuove chiusure" ...