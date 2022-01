Quello che non si è fatto nelle scuole, secondo Lucia Azzolina (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al direttore - Nella volontà del presidente del Consiglio, almeno per quanto espresso sin dall’insediamento dell’attuale esecutivo, la scuola è stata individuata come priorità. Non sta a me giudicare se chi è preposto alla guida del settore abbia saputo tramutare in azioni concrete, efficaci, le intenzioni del presidente Mario Draghi. Certo è che, oggi, alla luce dell’evoluzione del contesto epidemiologico, a quasi un anno di distanza dal giuramento del governo in carica, non è impossibile stabilire cosa si sarebbe potuto fare per la scuola. Intanto i numeri. Dell’anno scolastico in corso mancano i numeri. Il sistema di rilevazione dei contagi e delle classi in quarantena costruito l’anno scorso con il coinvolgimento diretto dei dirigenti scolastici è stato messo da parte. Permetteva di avere ogni settimana numeri molto precisi. Dati utili all’Istituto superiore di sanità. Oggi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al direttore - Nella volontà del presidente del Consiglio, almeno per quanto espresso sin dall’insediamento dell’attuale esecutivo, la scuola è stata individuata come priorità. Non sta a me giudicare se chi è preposto alla guida del settore abbia saputo tramutare in azioni concrete, efficaci, le intenzioni del presidente Mario Draghi. Certo è che, oggi, alla luce dell’evoluzione del contesto epidemiologico, a quasi un anno di distanza dal giuramento del governo in carica, non è impossibile stabilire cosa si sarebbe potuto fare per la scuola. Intanto i numeri. Dell’anno scolastico in corso mancano i numeri. Il sistema di rilevazione dei contagi e delle classi in quarantena costruito l’anno scorso con il coinvolgimento diretto dei dirigenti scolastici è stato messo da parte. Permetteva di avere ogni settimana numeri molto precisi. Dati utili all’Istituto superiore di sanità. Oggi ...

