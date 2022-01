Muro Everton per Digne | l’Inter guarda altrove

(Di giovedì 6 gennaio 2022) L’non lascia partire Lucasin prestito Come più volte ribadito, quello in corso sarà un calciomercato di occasioni per. Una di queste potrebbe essere rappresentata da Lucasdell’, dove non sta trovando spazio. Il club inglese non vuole saperne di lasciarlo partire in prestito e così i dirigenti nerazzurri iniziano are. “Il nome che mette d’accordo tutti è quello del francese Lucas, ex Roma, terzino mancino con esperienza internazionale e buona conoscenza anche del nostro campionato.monitora la situazione, ma al momento non ha intenzione di fare investimenti onerosi: la formula preferita resta il prestito, magari con diritto di riscatto e non certo con l’obbligo”. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Muro Everton

AreaNapoli.it

... quando ha contribuito alla conquista della finale playoff promozione, 23 nel campionato precedente,potrà tornare a far deliziare il pubblico del PalaAttinà e sfondare ildei 50 gol in ...... quando ha contribuito alla conquista della finale playoff promozione, 23 nel campionato precedente,potrà tornare a far deliziare il pubblico del PalaAttinà e sfondare ildei 50 gol in ...Emerick Aubameyang has tested positive for Covid-19 ahead of the Africa Cup of Nations. The Arsenal striker returned a positive after the Gabon squad landed in Cameroon. It is another blow for ...Notizia dell'ultim'ora per quanto riguarda il reparto avanzato rossonero, un procuratore avrebbe offerto un vecchio pallino di Maldini ...