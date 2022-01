(Di giovedì 6 gennaio 2022) "Noi abbiamo messo in campo una qualità molto bassa, ma non capisco cosa abbiano fatto Chiffi in campo e Aureliano al Var. Forse quest'ultimo voleva essere lui in campo, invece doveva rimanere lì, nel ...

Advertising

Yuro_23 : RT @Paolo_Bargiggia: Sempre più bollito, patetico e ripetitivo! Fa quasi pena. @OfficialASRoma #mourinho - Paolo_Bargiggia : Sempre più bollito, patetico e ripetitivo! Fa quasi pena. @OfficialASRoma #mourinho - sportli26181512 : Mou contesta il rigore del Milan: 'Il Var deve stare tranquillo, bere il té e lasciare andare la partita': Mou cont… - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Mou contesta il rigore del Milan: 'Il Var deve stare tranquillo, bere il té e lasciare andare la partita' - Gazzetta_it : Mou contesta il rigore del Milan: 'Il Var deve stare tranquillo, bere il té e lasciare andare la partita' -

Ultime Notizie dalla rete : Mou contesta

La Gazzetta dello Sport

"Noi abbiamo messo in campo una qualità molto bassa, ma non capisco cosa abbiano fatto Chiffi in campo e Aureliano al Var. Forse quest'ultimo voleva essere lui in campo, invece doveva rimanere lì, nel ......stagione Fonseca aveva 8 punti in più rispetto a lui -depista, protesta, scarica le responsabilità . Su chi? Un po' su tutti: i propri calciatori e addirittura l'arbitro, al qualele ...Atalanta-Roma, si accendono gli animi poco prima del duplice fischio: c'è stato un battibecco per una decisione arbitrale.