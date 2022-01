Milan-Roma 3-1, la reazione di Suma alla vittoria dei rossoneri (VIDEO) (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Milan batte 3-1 la Roma nella sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I rossoneri passano in vantaggio con il rigore trasformato da Giroud (8?) per poi raddoppiare con il gol di Messias (17?). I giallorossi accorciano con Abraham (40?), ma il Milan conserva il vantaggio e va a segno anche con Leao (82?) per il definitivo 3-1. Ecco la reazione del telecronista-tifoso Mauro Suma alla vittoria del Milan. VOTI E TABELLINO DI Milan-Roma 3-1 GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilbatte 3-1 lanella sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Ipassano in vantaggio con il rigore trasformato da Giroud (8?) per poi raddoppiare con il gol di Messias (17?). I giallorossi accorciano con Abraham (40?), ma ilconserva il vantaggio e va a segno anche con Leao (82?) per il definitivo 3-1. Ecco ladel telecronista-tifoso Maurodel. VOTI E TABELLINO DI3-1 GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA () SportFace.

Advertising

AntoVitiello : Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il seco… - AntoVitiello : Il #Milan oggi non diramerà la lista dei convocati per la sfida contro la #Roma - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - Beate721 : RT @ASRomaPartite: ??Mourinho: “3-4 anni fa il Milan ha cercato fortemente di ingaggiarmi come allenatore. Oggi mi fa un piacere immenso ave… - Tozambi_ : RT @AntoVitiello: Tornando alla cronaca di #MilanRoma: da segnalare il lancio di petardi da parte dei tifosi della Roma verso il secondo an… -