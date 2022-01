Juventus Napoli non ha pace: rilevati altri due positivi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Juventus-Napoli è una partita che sarà ricordata a lungo; nella mattinata di oggi sono stati rilevati altro due positivi tra i partenopei. Juventus NapoliQuesta sera, allo Stadium, si giocherà Juventus-Napoli; la decisione della ASL, nella giornata di ieri, di non bloccare i partenopei aveva tolto qualsiasi dubbio su una partita che rischiava di replicare quanto successo nell’ottobre del 2020. Alla fine nessun rinvio con le due squadre che scenderanno regolarmente in campo; il problema Covid, però, non sembra voler lasciare stare un match già particolarmente condizionato da un virus abbattutosi con una forza disarmante sulla Serie A. Calciomercato Juventus, Allegri stravede per lui: lo vuole a tutti i ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 gennaio 2022)è una partita che sarà ricordata a lungo; nella mattinata di oggi sono statialtro duetra i partenopei.Questa sera, allo Stadium, si giocherà; la decisione della ASL, nella giornata di ieri, di non bloccare i partenopei aveva tolto qualsiasi dubbio su una partita che rischiava di replicare quanto successo nell’ottobre del 2020. Alla fine nessun rinvio con le due squadre che scenderanno regolarmente in campo; il problema Covid, però, non sembra voler lasciare stare un match già particolarmente condizionato da un virus abbattutosi con una forza disarmante sulla Serie A. Calciomercato, Allegri stravede per lui: lo vuole a tutti i ...

gaiatortora : Il mio pronostico su Juventus Napoli è 1-1 marcatori Morata,K. Manolas #campionatopronostici @pronostici22 - sportface2016 : #JuventusNapoli, l'#Asl sta preparando il procedimento per vietare la trasferta degli azzurri a Torino - DiMarzio : .@sscnapoli | L’#ASL ha autorizzato la trasferta contro la #Juventus. L’ultima decisione spetta al club azzurro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Juventus-Napoli, esito negativo per il tampone di Rrahmani, era tra i tamponi dubbi - apetrazzuolo : SKY - Juventus-Napoli, esito negativo per il tampone di Rrahmani, era tra i tamponi dubbi -