In Serie C 250 calciatori positivi: si va verso rinvio anche 22ª giornata (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Attualmente ci sono 250 calciatori positivi al covid su 1700 nei club di Lega Pro: i modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni, dobbiamo prenderne atto”. Francesco Ghirelli, presidente della Lega di Serie C al telefono con l’ANSA, annuncia che si va verso il rinvio anche della 22/a giornata di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Attualmente ci sono 250al covid su 1700 nei club di Lega Pro: i modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni, dobbiamo prenderne atto”. Francesco Ghirelli, presidente della Lega diC al telefono con l’ANSA, annuncia che si vaildella 22/adi L'articolo

