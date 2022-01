Il Covid 'taglia' il personale sulle ambulanze: 'Troppi i soccorritori positivi' (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, deve fare i conti 'con la crescita dei Covid positivi anche tra i soccorritori ' che sono schierati in questa quarta ondata che picchia sempre più duro ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) L'Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, deve fare i conti 'con la crescita deianche tra i' che sono schierati in questa quarta ondata che picchia sempre più duro ...

Advertising

etventadv : RT @Tempi_it: «Il problema degli asili di Milano non è (solo) il Covid, è l’ideologia di Sala». La giunta di sinistra si nasconde dietro la… - Tempi_it : «Il problema degli asili di Milano non è (solo) il Covid, è l’ideologia di Sala». La giunta di sinistra si nasconde… - leggoit : #Lombardia il Covid “taglia” il personale sulle ambulanze: «Troppi i soccorritori positivi» - HydraTheBlue : @7m8nm5p29v @MonasteroFJ @radiosilvana @claudiogardini2 I medicinali - non studiati per il Covid - di cui si legge… - Franco88386632 : @myrtamerlino questo è il governo dei migliori guidato dal numero 1 La stampa,lei compresa l'avete sempre osannato… -