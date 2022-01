Il cielo si rasserena | calano le temperature

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ed eccoci all’Epifania, che quest’anno non porta via tutte le feste perché è possibile un lungo ponte fino a lunedì. Sotto qualea Bergamo lo spiega Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’espansione dell’alta pressione dal nord Africa verso l’Europa occidentale che ha determinato l’afflusso di aria molto calda in quota provocando valori di temperatura record sui rilievi Alpini e Appenninici lascerà spazio nei prossimi giorni all’ingresso di fredde correnti atlantiche; tuttavia i successivi impulsi produrranno solo un aumento della ventilazione settentrionale specie in quota e scarsi fenomeni o del tutto assenti sulla Lombardia. Giovedì 6 gennaio 2022 Tempo Previsto:inizialmente molto nuvoloso o coperto sui settori di pianura di mantovano e cremonese con residue precipitazioni su basso mantovano in rapido esaurimento; ...