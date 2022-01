Genoa | Shevchenko | «Buon atteggiamento Mercato? Lavoro con quello che ho»

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Andryi, allenatore del, ha commentato il pari dei rossoblù con il Sassuolo: le sue dichiarazioni Andry, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari con il Sassuolo. PARTITA – «Oggi mi è piaciuto l’della squadra, era importante portare punti a casa. Il Sassuolo gioca molto bene, non era facile ma i ragazzi hanno dato il massimo. Abbiamo rinunciato ad attaccare per difenderci, èche possiamo fare in questo momento. Sto lavorando con i giocatori che ho e sono contento dell’che mi stanno mostrando». HEFTI – «Nel primo tempo ha fatto molto bene, poi è calato un po’. Gli serve del tempo. Il sistema di gioco dipende dalla rosa. Al momento non posso schierare 433 perché servono ...

FBiasin : Positivi in #SerieA al momento: ATALANTA: 2 gruppo squadra. EMPOLI: 3 gruppo squadra. FIORENTINA: 1 giocatore. GEN… - 777PARTENERS : RT @buoncalcio: Genoa, Shevchenko: “Punto troppo importante. Atteggiamento e voglia di lottare al 100%” - sportli26181512 : Sassuolo-Genoa 1-1: video, gol e highlights: Finisce 1-1 il match del Mapei Stadium. Shevchenko deve rimandare anco… - sportli26181512 : Genoa, Shevchenko: 'Abbiamo lottato e dato il massimo': Il tecnico: 'Per ora siamo costretti a difenderci più che a… - apetrazzuolo : GENOA - Shevchenko: 'Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Shevchenko

VIDEO SASSUOLO: LA SINTESI DEL MATCH Un punto a testa per Sassuolo enella ventesima giornata del campionato di Serie A : nessuna delle due squadre è riuscita a ...di Andrij...5,5 : un mezzo voto in più per il pareggio in trasferta, che comunque fa ossigeno. Ma che brutto...dice che non ci sono irregolarità l Mapei Stadium finisce 1-1 tra il Sassuolo di Alessio Dionisi e il Genoa di Andriy Shevchenko. (Tuttosport) Shevchenko deve rimandare ancora una volta l'appuntamento ...Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky riguardo il pareggio tra il Grifone e il Sassuolo: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, ma era importante por ...