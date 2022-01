Djokovic, scontri e due arresti fuori dall’hotel di Melbourne: alla veglia dei fan per la “liberazione” anche no vax e sostenitori dei diritti dei migranti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il numero uno del tennis Novak Djokovic, bloccato in Australia perché non in regola con le norme anti Covid, resterà ospite almeno fino a lunedì, data dell’udienza che esaminerà il suo ricorso, di una struttura di Melbourne utilizzata dal governo per detenere persone in una situazione irregolare. fuori dall’edificio, già teatro di un incendio e oggetto di accuse di scarsa igiene e mancata manutenzione, si è raccolta una piccola e alquanto eterogenea folla di sostenitori, dai serbi che sventolano bandiere, a no vax e sostenitori dei diritti dei migranti. Il Park Hotel di Melbourne, ha da tempo una pessima reputazione e davanti alla sua porta si svolgono frequentemente manifestazioni di protesta. Alcuni ospiti hanno denunciato sui social ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il numero uno del tennis Novak, bloccato in Australia perché non in regola con le norme anti Covid, resterà ospite almeno fino a lunedì, data dell’udienza che esaminerà il suo ricorso, di una struttura diutilizzata dal governo per detenere persone in una situazione irregolare.dall’edificio, già teatro di un incendio e oggetto di accuse di scarsa igiene e mancata manutenzione, si è raccolta una piccola e alquanto eterogenea folla di, dai serbi che sventolano bandiere, a no vax edeidei. Il Park Hotel di, ha da tempo una pessima reputazione e davantisua porta si svolgono frequentemente manifestazioni di protesta. Alcuni ospiti hanno denunciato sui social ...

